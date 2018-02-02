G.Saray, taraftar derneğindeki saldırıyı kınadı
Galatasaray Kulübü, Bursa'daki bir taraftar derneğinde meydana gelen ve 1 taraftarın hayatını kaybettiği, 1 taraftarın ise yaralandığı silahlı saldırıyı kınadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bursa Yenişehir Galatasaray Taraftarlar Derneğinde Atiker Konyaspor-Galatasaray maçının izlendiği sırada yaşanan silahlı saldırıda, taraftarımız Aytaç Çalım'ın vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.
Meydana gelen saldırıdan duyulan üzüntü dile getirilerek, "Olayı kınıyor, taraftarımız Aytaç Çalım'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Aynı olayda yaralanan merhum Aytaç Çalım'ın kardeşi Erman Çalım'a ise acil şifalar temennilerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:50
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''Parayla işim olmaz''
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BİLGİ Bu adam beşiktaşta bedava oynuyor da bizim mi haberimiz yok.
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Ahmet Çalık, Malaga kapısında
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Yorum
gSLI ahmeti sakın vermeyin...Ahmet geleceğimizdir..İspanyaya kiralanması harika olur..Onda Bülent KORKMAZ ruhu var..Serdarla beraber ikili olurla
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Özdilek: "Bir galibiyet bizi üst tura taşıyacak"
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Gslı Şifo çıkacağın yer Ali Sami YEN...
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