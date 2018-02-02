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    02 Şubat 2018, Cuma
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    G.Saray, taraftar derneğindeki saldırıyı kınadı

    G.Saray, taraftar derneğindeki saldırıyı kınadı

    Kulübü, 'daki bir taraftar derneğinde meydana gelen ve 1 taraftarın hayatını kaybettiği, 1 taraftarın ise yaralandığı silahlı saldırıyı kınadı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " Yenişehir Taraftarlar Derneğinde Atiker Konyaspor-Galatasaray maçının izlendiği sırada yaşanan silahlı saldırıda, taraftarımız 'ın vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

    Meydana gelen saldırıdan duyulan üzüntü dile getirilerek, "Olayı kınıyor, taraftarımız Aytaç Çalım'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Aynı olayda yaralanan merhum Aytaç Çalım'ın kardeşi Erman Çalım'a ise acil şifalar temennilerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:50
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