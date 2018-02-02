Jahovic hesapta yoktu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Fatih Terim deplasmandaki maça yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkarken sarı-kırmızılı futbolcular, oyun kurmakta zorlandı. 10. dakikada Musa, 11. dakikada ise Sinan Gümüş direğe takıldı. 40'ta ise ev sahibi ekibin golü geldi. Kullanılan serbest vuruşta Linnes'e çarpan top ağlara gitti. Galatasaray ikinci yarıya fırtına gibi başladı. 5 dakika arayla iki gol buldu. 50'de Sinan Gümüş skora denge getiren isim olurken 55. dakikada ise Serdar Aziz kafa vuruşu ile Cimbom'u öne geçirdi. Karşılaşmanın böyle tamamlanması beklense de oyuna sonradan dahil olan Adis Jahovic sarı-kırmızılı takımı bırakmadı.







RÖVANŞ HAFTAYA

Göztepe'de attığı 14 golle adından söz ettiren Makedon futbolcu, 90+1'de nefis bir kafa vuruşu ile yeni takımı Konya'ya beraberliği getirdi ve Türkiye Kupası son şampiyonunu tura yeniden ortak etti. Galatasaray her şeye rağmen evine avantajlı bir skorla dönerken yarı finale yükselecek takım 8 Şubat'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmada belli olacak.



SiNiRLENDi

Son iki maçta yedek kalan Belhanda, Konya karşısında ilk 11'deydi. Ancak yine beklentilerin altında kaldı. Hatta maçın 22. dakikasında Terim'i kızdırdı. Gelişen sarı-kırmızılı takım atağında ceza yayınının sol çaprazında Belhanda'nın müsait pozisyonda ters kanadına gönderdiği pas isabetsiz olunca Fatih Terim bu duruma sinirlendi.