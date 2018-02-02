Galatasaray'ın Eurocup'taki rakibi belli oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Eurocup Çeyrek Finali'nde İspanyol ekibi Spar Citylift Girona eşleşti. İlk karşılaşma 1 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Avrupa'nın kadınların basketbolunda iki numaralı kupasında çeyrek final turu iki maç üzerinden oynanacak. İlk maç 1 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. İkinci karşılaşma ise 8 Mart Perşembe günü Girona şehrinde yapılacak. İki maç sonunda skor averajında üstün gelen taraf adını yarı finale yazdıracak. Turnuvanın formatı kapsamında yarı final ve final eşleşmeleri de aynı formatla oynanacak.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:02
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Kalkavan atandı
Toplam 3
Yorum
çalışıyorlar Oynadığınız çağ dışı futbolla tüm kupaları hak ediyorsunuz.Hakemler müthiş futbolunuzun önünü kesiyor.Çok iyisiniz o yüzden sizi durdurmaya
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Pire'de ağır yenilgi!
Toplam 5
Yorum
OĞUZHAN Aynı başarının gölgesi bile olmayanlar yanımızda olmazlar tabi, her sene FİNAL FOUR gidemeyenleri bekleriz Sırbistan Belgrad' a ORADAYIZ
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Cenk’e kapılar hep açık!
Toplam 22
Yorum
sınan kemal bey ayıptır bu çocuğun yaptığı başarıları kötülüyorsun o gollerı hakemlermı attırdı sampıyonlar lıgınde ayıptır
Galatasaray'ın Eurocup'taki rakibi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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