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    02 Şubat 2018, Cuma
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    İspanyollardan 'a suçlama!

    İspanyollardan <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a suçlama!

    İspanyol basının Ahmet Çalık'ın Malaga'ya transferinin Galatasaray'ın belgeleri zamanında göndermemesi nedeniyle gerçekleşmediğini idida etti.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:52
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