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    02 Şubat 2018, Cuma
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    İtalya'ya döncek...

    Nagatomo İtalya'ya döncek...

    Nagatomo'NUN menajeri Roberto Tukuda, FCInterNews'e yaptığı açıklamada Japon oyuncunun Galatasaray'a gidişinin geçici olduğunun altını çizdi.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:06
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