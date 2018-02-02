Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliği'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçtaki "saha olayları" nedeniyle sarı-kırmızılı kulübü, PFDK'ya sevk ettiği bildirildi.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 18:51
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Kalkavan atandı
Toplam 3
Yorum
çalışıyorlar Oynadığınız çağ dışı futbolla tüm kupaları hak ediyorsunuz.Hakemler müthiş futbolunuzun önünü kesiyor.Çok iyisiniz o yüzden sizi durdurmaya
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Pire'de ağır yenilgi!
Toplam 5
Yorum
OĞUZHAN Aynı başarının gölgesi bile olmayanlar yanımızda olmazlar tabi, her sene FİNAL FOUR gidemeyenleri bekleriz Sırbistan Belgrad' a ORADAYIZ
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Cenk’e kapılar hep açık!
Toplam 22
Yorum
sınan kemal bey ayıptır bu çocuğun yaptığı başarıları kötülüyorsun o gollerı hakemlermı attırdı sampıyonlar lıgınde ayıptır
Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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