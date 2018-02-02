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    02 Şubat 2018, Cuma
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    , PFDK'ya sevk edildi

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, PFDK'ya sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliği'nin, çeyrek finalinde ile arasında oynanan maçtaki "saha olayları" nedeniyle sarı-kırmızılı kulübü, PFDK'ya sevk ettiği bildirildi.


    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 18:51
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