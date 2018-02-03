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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Mayısta tekrar seçim olmalı

    Mayısta tekrar seçim olmalı
    SARI-kırmızılı kulübün eski yöneticisi Cem Kınay, mayıs ayında tekrar seçim olması gerektiğini söyledi. Radyospor'a konuşan Kınay, " çok önemli bir hukukçu. Ama bu sözlerini desteklemiyorum. Mayıs'ta seçim olmalı. Tabii Mustafa Cengiz yine aday olabilir. 'ın tüzüğü belli" ifadelerini kullandı. Kınay, kulübün zor günlerden geçtiğini de belirterek, taraftarlardan Terim'e destek olmalarını istedi.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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