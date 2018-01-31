CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Gözler ’da

    Gözler Belhanda’da
    Ndiaye gitti, şimdi dikkatler Belhanda'da...

    Faslı yıldızın, Fransa'ya dönmek istemesi Nice Başkanı Rivere'nin iştahını kabartmaya devam ediyor.

    Son günde olsa Nice, Faslı oyuncu için bir kez daha hamle yapacak. 10 milyon euro'luk rakamı aşağıya çekmeye çalışacak.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gözler Belhanda’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN