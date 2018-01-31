Gözler Belhanda’da
Faslı yıldızın, Fransa'ya dönmek istemesi Nice Başkanı Rivere'nin iştahını kabartmaya devam ediyor.
Son günde olsa Nice, Faslı oyuncu için bir kez daha hamle yapacak. 10 milyon euro'luk rakamı aşağıya çekmeye çalışacak.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:48
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Toplam 10
Yorum
memmed aga bu ada insanın geçmiş tavırlarını çok iyi biliyoruz,bu türmlar ciddiye alınmamalı
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Toplam 11
Yorum
GS Tamam 1.50 boyunda bizim için ideal defans oyuncusu yahu bıdık gibi adamlarla top oynamaya çalışmaktan bıkmadık.Sonra neden havadan gol yiyo
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Toplam 1
Yorum
kıbrıslı transfer yapmayan eksiklerini gidermeyen takım şampiyon olamaz. bu sene de hüsran.ey aziz ve aykut eserinizle övünebilirsiniz.
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