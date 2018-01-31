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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Marvin sürprizi

    Marvin sürprizi

    G.Saray’ın, orta saha eksikliğini gidermek için Hannover’de forma giyen 28 yaşındaki ’la ilgilendiği iddia edildi

    Galatasaray'da tecrübeli orta saha oyuhcusu Badou Ndiaye'nin Stoke City'e satılışı transferde adeta domino etkisi yarattı. Bu boşluğu doldurmak isteyen sarı kırmızılı idarecilerin, Hannover'de forma giyen Marvin Bakalorz ile temas kurduğu öne sürüldü. Hannover cephesinin bu anlaşmaya sıcak baktığı ifade edilirken; G.Saray'ın Devler Ligi garantili bir kulüp olarak nitelendirildiği haberde, Bakalorz'un yakın zamanda Türkiye'ye transfer olabileceği belirtildi.

    MERKEZ ORTA SAHA
    28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu , Profesyonel futbol kariyerine Dortmund'un altyapısında başladı. Alman futbolcu, 2011 yılında A Takıma yükseldi.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:24
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