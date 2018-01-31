Marvin sürprizi
G.Saray’ın, orta saha eksikliğini gidermek için Hannover’de forma giyen 28 yaşındaki Marvin Bakalorz’la ilgilendiği iddia edildi
MERKEZ ORTA SAHA
28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz, Profesyonel futbol kariyerine Dortmund'un altyapısında başladı. Alman futbolcu, 2011 yılında A Takıma yükseldi.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:24
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Toplam 10
Yorum
memmed aga bu ada insanın geçmiş tavırlarını çok iyi biliyoruz,bu türmlar ciddiye alınmamalı
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Toplam 11
Yorum
GS Tamam 1.50 boyunda bizim için ideal defans oyuncusu yahu bıdık gibi adamlarla top oynamaya çalışmaktan bıkmadık.Sonra neden havadan gol yiyo
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Toplam 1
Yorum
kıbrıslı transfer yapmayan eksiklerini gidermeyen takım şampiyon olamaz. bu sene de hüsran.ey aziz ve aykut eserinizle övünebilirsiniz.
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