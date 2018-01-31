Yeni sol bek: Nagatomo
G.Saray, 2011’den bu yana İnter’de forma giyen 31 yaşındaki yıldızı 6 aylığına kiraladı. 14 yabancısı olan Cimbom, Ndiaye’nin gönderilmesinin ardından transferi açıklayacak
Galatasaray'ın teklifine Nagatomo çok düşünmeden "Gelirim" yanıtı verdi. İtalyan basını, Spaletti ile anlaşamayan tecrübeli futbolcunun, çok iyi bir seçim yaptığını belirtti.
2011 yılında bu yana İnter'de forma giyen ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği oyuncular arasında yer alan Nagatomo, bugün İstanbul'da olacak. 14 yabancısı olan Galatasaray Ndiaye resmen gönderilmediği için transferi henüz açıklamadı. Senegalli oyuncu gider gitmez bu transfer resmen açıklanacak. Sarı-kırmızılı ekip 6 aylığına 1 milyon euro ücret ödeyecek.
Cimbom bir yıl daha sözleşmesi bulunan Nagatomo'nun satın alma opsiyonunu da aldı.
Savaş çorlu
En iyi seçim (Mini yorum: Ulaş Uzunöner)
Sezon başında ilk 11'de sıklıkla forma giyiyordu ancak bir süredir İnter Teknik Direktörü Luciano Spalletti ona forma şansı vermiyor. Uzun süredir İtalya Serie A'da top koşturan, deneyimli bir futbolcu. Çabukluğu en önemli avantajı. İnter'de ağırlıklı olarak sol bek olarak forma giydi ancak nadiren de olsa sağ bek oynamışlığı var. Bir Asamoah etkisi yaratmasa da sol bekte büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray açısından devre arasında yapılabilecek iyi transfer hamlelerinden birisi olarak görüyorum.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:38
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Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Toplam 10
Yorum
memmed aga bu ada insanın geçmiş tavırlarını çok iyi biliyoruz,bu türmlar ciddiye alınmamalı
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Galatasaray Nagatomo'da mutlu sona ulaştı
Toplam 11
Yorum
GS Tamam 1.50 boyunda bizim için ideal defans oyuncusu yahu bıdık gibi adamlarla top oynamaya çalışmaktan bıkmadık.Sonra neden havadan gol yiyo
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı
Toplam 1
Yorum
kıbrıslı transfer yapmayan eksiklerini gidermeyen takım şampiyon olamaz. bu sene de hüsran.ey aziz ve aykut eserinizle övünebilirsiniz.
Yeni sol bek: Nagatomo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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