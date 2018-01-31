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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Yeni sol bek: Nagatomo

    Yeni sol bek: Nagatomo

    G.Saray, 2011’den bu yana İnter’de forma giyen 31 yaşındaki yıldızı 6 aylığına kiraladı. 14 yabancısı olan Cimbom, Ndiaye’nin gönderilmesinin ardından transferi açıklayacak

    Galatasaray ara transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala İnter'den Yuto Nagatomo'yu alarak sol bek sorununu çözdü. Uzun süredir Asamoah, Evra gibi isimlerle anılan Cimbom, sürpriz bir şekilde Japon futbolcuya yöneldi ve işi bitirdi. Bu transferde Nagatomo'nun olumlu tavrı da etkili oldu.

    Galatasaray'ın teklifine Nagatomo çok düşünmeden "Gelirim" yanıtı verdi. İtalyan basını, Spaletti ile anlaşamayan tecrübeli futbolcunun, çok iyi bir seçim yaptığını belirtti.

    2011 yılında bu yana İnter'de forma giyen ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği oyuncular arasında yer alan Nagatomo, bugün İstanbul'da olacak. 14 yabancısı olan Galatasaray Ndiaye resmen gönderilmediği için transferi henüz açıklamadı. Senegalli oyuncu gider gitmez bu transfer resmen açıklanacak. Sarı-kırmızılı ekip 6 aylığına 1 milyon euro ücret ödeyecek.

    Cimbom bir yıl daha sözleşmesi bulunan Nagatomo'nun satın alma opsiyonunu da aldı.

    Savaş çorlu

    En iyi seçim (Mini yorum: Ulaş Uzunöner)
    Sezon başında ilk 11'de sıklıkla forma giyiyordu ancak bir süredir İnter Teknik Direktörü Luciano Spalletti ona forma şansı vermiyor. Uzun süredir İtalya Serie A'da top koşturan, deneyimli bir futbolcu. Çabukluğu en önemli avantajı. İnter'de ağırlıklı olarak sol bek olarak forma giydi ancak nadiren de olsa sağ bek oynamışlığı var. Bir Asamoah etkisi yaratmasa da sol bekte büyük sıkıntı yaşayan açısından devre arasında yapılabilecek iyi transfer hamlelerinden birisi olarak görüyorum.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:38
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