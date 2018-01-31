Hıncal Uluç: Ndiaye kimdir
Duayen yazar Hıncal Uluç Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Uluç, Ndiaye transferini de değerlendirdi. İşte Uğur Karakullukçu'nun usta yazar ile yaptığı gündemi belirleyen röportaj...
Uğur Karakullukçu: Galatasaray'da Ndiaye gitti. Fatih hocanın geldiği günden daha farklı bir tablo var diyebiliriz. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk yolculuğunu nasıl görmek lazım?
Hıncal Uluç: Galatasaray'ın şampiyonluk şansı yoksa kimin var? Başakşehir önceki akşam ligin en kötü futbolunu oynayan Karabük'le karşılaştı. İlk yarıda 5 gol attılar. Bu 5 golün 4'ünü rakibi Karabükspor başlattı. Hatta doğrudan asist yaptılar neredeyse… Hangi topu oynadı Başakşehir? Biri şampiyon olacak. Başakşehir'in şansı niye az? Bir, seyirci, taraftar yok. Yayıncı kuruluşun işine gelmez. Başakşehir'in şampiyon olması son yılların en büyük sürprizi olur.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 07:32
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Rodrigues parlıyor
Toplam 1
Yorum
ua5454 adam gsnin büyüklügünün farkında oynuyor... böyle yürekli ve bilincli adamlar lazım. ne oldum delileri değil
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Ayakkabılarını bile biz verdik!
Toplam 4
Yorum
bjk Ya Ümit efendi böyle verirler ağzının payını .Senin bundan sonraki adresin ptt 1.lig olur bu kafayla devam et ;)
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Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Toplam 14
Yorum
bjk Peki Gençlerbirliği hocası olarak Fenere laf söylenince neden bozuluyorsun? Nerede profesyonellik? ;)
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