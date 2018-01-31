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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    : Ndiaye kimdir

    <a href="/index/hincal-uluc?id=d0895aae-d233-481b-80f3-2f41fce4c28c" class="" rel="tag">Hıncal Uluç</a>: Ndiaye kimdir

    Duayen yazar Hıncal Uluç Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Uluç, Ndiaye transferini de değerlendirdi. İşte Uğur Karakullukçu'nun usta yazar ile yaptığı gündemi belirleyen röportaj...

    Uğur Karakullukçu: Galatasaray'da Ndiaye gitti. Fatih hocanın geldiği günden daha farklı bir tablo var diyebiliriz. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk yolculuğunu nasıl görmek lazım?

    Hıncal Uluç: Galatasaray'ın şampiyonluk şansı yoksa kimin var? Başakşehir önceki akşam ligin en kötü futbolunu oynayan Karabük'le karşılaştı. İlk yarıda 5 gol attılar. Bu 5 golün 4'ünü rakibi Karabükspor başlattı. Hatta doğrudan asist yaptılar neredeyse… Hangi topu oynadı Başakşehir? Biri şampiyon olacak. Başakşehir'in şansı niye az? Bir, seyirci, taraftar yok. Yayıncı kuruluşun işine gelmez. Başakşehir'in şampiyon olması son yılların en büyük sürprizi olur.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:32
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