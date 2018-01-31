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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    'in tapusu alınıyor

    Denayer'in tapusu alınıyor

    İngiliz ekibi Manchester City'den ikinci kez kiralanan Denayer için Fatih Terim'in talimatıyla sezon sonunda girişimde bulunulacak.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:18
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