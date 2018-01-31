Denayer'in tapusu alınıyor
İngiliz ekibi Manchester City'den ikinci kez kiralanan Denayer için Fatih Terim'in talimatıyla sezon sonunda girişimde bulunulacak.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:18
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Gözler Belhanda’da
Toplam 2
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gs ya adam baska yere gidermi o kadar para aliyor,bu parayi kimse vermez,5 yillik kontrakti var,inanin bana kimse bu maasi vermez
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Genç forvet Görkem Çelik Fenerbahçe’de
Toplam 2
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ALPER26 2 MAÇ 10 DK SÜRE FENERE TRANSFER ÇOK GÜZEL
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Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Toplam 27
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muhittin futbolcuların gerçek birer kasap gibi saldırdı..hakem de izin verdi tabi...adam ol !
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