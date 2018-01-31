Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30 başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, yarı finale çıkacak ekibin belirleneceği rövanş öncesinde Konya'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.

Atiker Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'da Fernando Reges'in tedavisi sürüyor.

Galatasaray, 5. turdan itibaren katıldığı organizasyonda Sivas Belediyespor'u sahasında 5-1 yenerken, deplasmanda 2-1 kaybetmesine rağmen son 16 turuna kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu turda Bucaspor'u evinde ve deplasmanda 3-0'lık skorlarla mağlup ederek çeyrek final biletini almıştı.