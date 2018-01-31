Galatasaray, kupada avantaj peşinde
Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor'la karşılaşacak.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30 başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, yarı finale çıkacak ekibin belirleneceği rövanş öncesinde Konya'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.
Atiker Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'da Fernando Reges'in tedavisi sürüyor.
Galatasaray, 5. turdan itibaren katıldığı organizasyonda Sivas Belediyespor'u sahasında 5-1 yenerken, deplasmanda 2-1 kaybetmesine rağmen son 16 turuna kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu turda Bucaspor'u evinde ve deplasmanda 3-0'lık skorlarla mağlup ederek çeyrek final biletini almıştı.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:20
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Gözler Belhanda’da
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gs ya adam baska yere gidermi o kadar para aliyor,bu parayi kimse vermez,5 yillik kontrakti var,inanin bana kimse bu maasi vermez
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Genç forvet Görkem Çelik Fenerbahçe’de
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ALPER26 2 MAÇ 10 DK SÜRE FENERE TRANSFER ÇOK GÜZEL
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muhittin futbolcuların gerçek birer kasap gibi saldırdı..hakem de izin verdi tabi...adam ol !
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