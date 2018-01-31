CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , kupada avantaj peşinde

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, kupada avantaj peşinde

    Futbol Takımı, ilk maçında yarın deplasmanda 'la karşılaşacak.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30 başlayacak.

    Sarı-kırmızılı ekip, yarı finale çıkacak ekibin belirleneceği rövanş öncesinde Konya'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.

    maçı öncesi 'da Fernando Reges'in tedavisi sürüyor.

    , 5. turdan itibaren katıldığı organizasyonda Belediyespor'u sahasında 5-1 yenerken, deplasmanda 2-1 kaybetmesine rağmen son 16 turuna kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu turda 'u evinde ve deplasmanda 3-0'lık skorlarla mağlup ederek biletini almıştı.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , kupada avantaj peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN