Galatasaray'ın Inter'den sezon sonuna kadar kiraladığı 31 yaşındaki sol bek Yuto Nagatomo, İstanbul'a geldi.Galatasaray ara transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala İnter'den Yuto Nagatomo'yu alarak sol bek sorununu çözdü.



2011 yılında bu yana İnter'de forma giyen ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği oyuncular arasında yer alan Nagatomo, bugün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. 6 aylığına 1 milyon euro ücret ödeyecek olan G.Saray, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Japon futbolcunun satın alma opsiyonunu da aldı.



G.SARAY NAGATOMO'YU KAP'A BİLDİRİLDİ

Nagatomo'yu İstanbul'a getiren G.Saray, Japon futbolcu ve kulübü ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle;



Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo'nun Futbol A Takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü F.C. Internazionale Milano S.p.A ile resmi görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



