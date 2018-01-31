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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    iddiası gündemde

    Okaka iddiası gündemde
    'ın İngiliz ekibi Watford'un İtalyan forveti Okaka ile ilgilendiği iddia edildi. Transferin son gününde Aslan'ın bu konuda son bir atak yapabileceği belirtildi.

    28 yaşındaki İtalyan forvet bu sezon Watford formasıyla 9 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 1 gol kaydetti. İtalya milli takımı formasını bugüne kadar 4 kez giyen , bu maçlarda 1 gol, 1 asist yaptı.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:41
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