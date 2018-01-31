Rekorla gitti
Galatasaray’ın Senegalli yıldızı Badou Ndiaye, rekor bir transfer ücretiyle İngiliz ekibi Stoke City’ye transfer oldu. Transfer bugün resmen açıklanacak
ALACAKLAR ÖDENECEK
Bu arada G.Saray kulübünün Ndiaye transferinden gelecek olan paranın 10 milyon euro'sunu peşin olarak alacağı ve futbolculara yapılacak olan ödemelerde kullanılacağı belirtildi. Öte yandan Ndiaye'nin Stoke City ekibine gitmesiyle, G.Saray'ın Osmanlıspor'a ödemesi gereken 1.5 milyon euro'luk bonuslar da ortadan kalkmış olacak. Sezon başından beri G.Saray forması ile 16 karşılaşmada 1385 dakika süre alan Badou Ndiaye, bu süreçte takımı adına 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:13
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Toplam 10
Yorum
memmed aga bu ada insanın geçmiş tavırlarını çok iyi biliyoruz,bu türmlar ciddiye alınmamalı
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Galatasaray Nagatomo'da mutlu sona ulaştı
Toplam 11
Yorum
GS Tamam 1.50 boyunda bizim için ideal defans oyuncusu yahu bıdık gibi adamlarla top oynamaya çalışmaktan bıkmadık.Sonra neden havadan gol yiyo
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı
Toplam 1
Yorum
kıbrıslı transfer yapmayan eksiklerini gidermeyen takım şampiyon olamaz. bu sene de hüsran.ey aziz ve aykut eserinizle övünebilirsiniz.
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