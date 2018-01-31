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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Rekorla gitti

    Rekorla gitti

    ’ın Senegalli yıldızı Badou Ndiaye, rekor bir ücretiyle İngiliz ekibi ’ye oldu. Transfer bugün resmen açıklanacak

    SarıI-kırmızılıların Senegalli yıldızı Badou Ndiaye, rekor bir ücretiyle 'ye oldu. Ndiaye'nin uzun süren pazarlıkların ardından 17 milyon euro'ya S. City'ye gittiği belirtilirken, Senegalli dün İngiliz ekibinin tesislerinde yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi. . Sarı kırmızılı kulüp, İngiliz ekibi ile 16 milyon euro'ya anlaşırken; Ndiaye'nin de G.Saray'dan hak ettiği 1.3 milyon euro'luk alacağından vazgeçtiği ifade edildi. Böylece sarı- kırmızılılar, Ndiaye'yi toplamda 17.3 milyon euro karşılığında 'e verdi.

    ALACAKLAR ÖDENECEK
    Bu arada G.Saray kulübünün Ndiaye transferinden gelecek olan paranın 10 milyon euro'sunu peşin olarak alacağı ve futbolculara yapılacak olan ödemelerde kullanılacağı belirtildi. Öte yandan Ndiaye'nin Stoke City ekibine gitmesiyle, G.Saray'ın 'a ödemesi gereken 1.5 milyon euro'luk bonuslar da ortadan kalkmış olacak. Sezon başından beri G.Saray forması ile 16 karşılaşmada 1385 dakika süre alan Badou Ndiaye, bu süreçte takımı adına 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:13
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