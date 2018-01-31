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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Terim , Osmanlı maçı sonrasında karşılaşmayı izleyen Denayer'in ailesiyle bir araya geldi. Terim, Osmanlı maçında parlayan için "Oğlunuzla uzun yıllar birlikte çalışmak isterim" mesajı verdi. Tecrübeli hoca, yönetimden de Denayer'in bonservisinin alınmasını isted
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:10
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