Hıncal Uluç: NDiaye transferi için Dursun Özbek ifade verdi

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, son günlerde tartışma konusu olan, 'Ndiaye'nin Galatasaray'a ne kadara transfer olduğu' haberleri üzerine açıklamalarda bulundu. Uluç, "Şu anda bir bağımsız denetleme kurumu Galatasaray'ın bütün evraklarını inceliyor. Dün de Dursun Özbek'i çağırmışlar. 2 saat konuşmuşlar. Mustafa Cengiz söz verdi, 'Galatasaray bundan sonra şeffaf olacak'. Yani komplo teorilerine yer yok artık. Ndiaye'nin kaça alındığı, nasıl alındığının cevabı 48 saat içinde açıklanır diye hamin ediyorum." ifalerini kullandı.