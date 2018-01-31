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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Mayısta seçim yapılmasın

    Mayısta seçim yapılmasın

    Helvacı: için hesaplaşmalardan çok ileriye bakmak lazım

    Galatasaray'ın eski İkinci Başkanlarından Mehmet Helvacı, kulübün iyiliği için Mayıs ayında seçim yapılmamasından yana olduğunu dile getirdi. Radyospor'da Özgür Sancar'a çarpıcı açıklamalarda bulunan Helvacı, seçim havasının kaos yaratacağını belirterek, "Bu süreçte Galatasaray'ın geleceğinin nasıl kurtulacağını düşünmek, şampiyonluğa odaklanmak daha doğru olacaktır. Birlik beraberlik içinde bütün herkesi kucaklamak lazımdır. Bunun için hesaplaşmalardan çok ileriye bakmak lazım. Başkanlık her Galatasaraylı için onurlu bir görevdir ama faydalı olacak şekilde başkan olmak lazım" dedi

    4 AY YETMEZ
    Mevcut yönetimin seçimi düşünmemesi gerektiğini kaydeden Mehmet Helvacı, "Mustafa Cengiz 3 yıllık seçildi ama "Kısa süre içinde seçim yapacağım" dedi; bence yapmaması lazım. Cengiz'in planlarını yapabilmesi için 4 ay yeterli değil, bunun için 3 yıllık bir süreye ihtiyacı var" diye konuştu.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:05
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