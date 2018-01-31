Mayısta seçim yapılmasın
Helvacı: Galatasaray için hesaplaşmalardan çok ileriye bakmak lazım
4 AY YETMEZ
Mevcut yönetimin seçimi düşünmemesi gerektiğini kaydeden Mehmet Helvacı, "Mustafa Cengiz 3 yıllık seçildi ama "Kısa süre içinde seçim yapacağım" dedi; bence yapmaması lazım. Cengiz'in planlarını yapabilmesi için 4 ay yeterli değil, bunun için 3 yıllık bir süreye ihtiyacı var" diye konuştu.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:05
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Toplam 10
Yorum
memmed aga bu ada insanın geçmiş tavırlarını çok iyi biliyoruz,bu türmlar ciddiye alınmamalı
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Toplam 11
Yorum
GS Tamam 1.50 boyunda bizim için ideal defans oyuncusu yahu bıdık gibi adamlarla top oynamaya çalışmaktan bıkmadık.Sonra neden havadan gol yiyo
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Toplam 1
Yorum
kıbrıslı transfer yapmayan eksiklerini gidermeyen takım şampiyon olamaz. bu sene de hüsran.ey aziz ve aykut eserinizle övünebilirsiniz.
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