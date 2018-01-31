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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    parlıyor

    Rodrigues parlıyor
    GARRY , 'in gelişiyle birlikte istatistiksel gelişim gösterdi. Terim'in hücumda özgürlük tanıdığı Rodrigues, Kayseri ve Osmanlı maçlarında birer asiste imza attı. Kayseri karşılaşmasında 1 de gol atan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 19 maçta 2 gol attı, 3 de asist yaptı.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:43
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