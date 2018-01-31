Hedef Konya

Fatih Terim ile yeni bir sayfa açan ve ligde 3'te 3 yapan Galatasaray'da keyifler yerinde... Yarın Konya ile deplasmanda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı-kırmızılı ekip ilk maçtan avantajlı bir skor çıkarmanın planlarını yapıyor