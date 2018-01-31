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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Hedef Konya

    Hedef Konya
    Fatih Terim ile yeni bir sayfa açan ve ligde 3'te 3 yapan Galatasaray'da keyifler yerinde... Yarın Konya ile deplasmanda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı-kırmızılı ekip ilk maçtan avantajlı bir skor çıkarmanın planlarını yapıyor
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:17
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