Hedef Konya
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:17
-
Rodrigues parlıyor
Toplam 1
Yorum
ua5454 adam gsnin büyüklügünün farkında oynuyor... böyle yürekli ve bilincli adamlar lazım. ne oldum delileri değil
-
Ayakkabılarını bile biz verdik!
Toplam 4
Yorum
bjk Ya Ümit efendi böyle verirler ağzının payını .Senin bundan sonraki adresin ptt 1.lig olur bu kafayla devam et ;)
-
Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Toplam 14
Yorum
bjk Peki Gençlerbirliği hocası olarak Fenere laf söylenince neden bozuluyorsun? Nerede profesyonellik? ;)
Hedef Konya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.