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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Baduo’nun ‘çılgın’ yükselişi!

    Baduo’nun ‘çılgın’ yükselişi!
    NE bitcoin, ne dolar, ne euro ne de altın... Ndiaye, üç sene içine değerini yaklaşık 60'a katladı. 2015'te Osmanlıspor'un 300 bin euro'ya aldığı Ndiaye, 2017'de G.Saray'a 7,5 milyon euro'ya gelirken; 2018'de ise sarı-kırmızılılar Senegalli oyuncuyu 17 milyon euro'ya 'ye gönderdi. Böylece Ndiaye, değerini üç yılda yaklaşık 60'a katlamış oldu.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:43
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