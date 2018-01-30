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    30 Ocak 2018, Salı
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    Ndiaye sağlık kontrolünden geçti

    Ndiaye sağlık kontrolünden geçti

    Ndiaye, 'ye ulaştı ve 'ye transferi için sağlık kontrollerinden geçti

    Badou Ndiaye, 'ye transferini tamamlamak için özel uçakla 'ye uçtu.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:11
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