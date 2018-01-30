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    30 Ocak 2018, Salı
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    'da mutlu sona ulaştı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> <a href="/index/nagatomo?id=3c934f1e-ad74-4729-82f7-c7b10c69a6d3" class="" rel="tag">Nagatomo</a>'da mutlu sona ulaştı

    'ın Inter'den 'nun transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü.

    Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren , sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Inter'ın Japon oyuncusu Yuto ile ilgilendiği bilinen Sarı kırmızılılar, görüşmeleri imza aşamasına taşıdı.

    İtalyan basını, 'ın 'nun transferi konusunda Inter ile büyük ölçüde anlaşma sağladığını duyurdu. Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.



    Nagatomo, İtalya Serie A'da bu sezon 11 karşılaşmada forma giydi. Japonya Milli Takımı ile 101 maçta görev yapan tecrübeli futbolcu 3 gole imza attı.

    Nagatomo, Inter kariyeri boyunca toplam 218 maça çıktı ve 11 gol 18 asistlik skor katkısı yaptı.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:36
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