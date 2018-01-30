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    30 Ocak 2018, Salı
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    Fellaini ve ... açıklaması!

    Fellaini ve Galatasaray... Transfer açıklaması!

    Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Marouane Fellaini için Jose Mourinho'dan transfer açıklaması geldi.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:07
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