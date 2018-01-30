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    30 Ocak 2018, Salı
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    Ndiaye'de son dakika gelişmesi

    Ndiaye'de son dakika gelişmesi

    Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, Badou Ndiaye'nin transfer belgelerini inceleyince büyük şok yaşarken, "7.5'a değil, 12 milyon Euro'ya alındı" haberi camiayı adeta salladı.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:51
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