Ndiaye, Stoke City'de! İşte G.Saray'ın alacağı rakam
Galatasaray'ın Senegalli orta sahası Badou Ndiaye, Premier Lig ekibi Stoke City'de...
İngiliz Sky Sports, Galatasaray'lı Badou Ndiaye'nin 15 milyon pound karşılığında (80 milyon TL) Stoke City'ye transferi için her konuda anlaşmaya varıldığını yazdı.
Haberde, Stoke City'nin Ndiaye için Galatasaray'a yapacağı ödemenin yapılandırılması konusunda son detayların görüşüldüğü ve sadece bir iki ufak yasal pürüzün kaldığı da belirtilirken Stoke City yöneticilerinin transferi en geç yarın sabah resmileştirmeyi umdukları ifade edildi.
Senegalli milli oyuncu yarın İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve Premier Lig ekibiyle sözleşme detaylarını görüşecek.
Ancak, Ndiaye'nin İngiltere'ye giriş yapabilmesi için önce vize işlemlerini tamamlaması gerekecek zira, Senegalli oyuncunun vize onayı sonrası Stoke City, çalışma izni için başvuruda bulunacak.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:55
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Kupa heyecanı A Spor'da
Toplam 1
Yorum
Kartalcan babel nasil olsa cezali bu macta oynatmamiz lazim lens i de haftasonuna saklamali. Aslinda Larin i de görmek isterdim bugün iyi firsatti
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24 günde 7 maç
Toplam 1
Yorum
GFB Kayipsiz atlamalarına imkan yok, zaten Bayren bunları dümdüz ettikten sonra biz son vurusu yapacağız :)
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Love resmen Beşiktaş'ta
Toplam 4
Yorum
Kartalcan son vuruslari cok etkili igne deliginden topu atabilen bir oyuncu cok sükür bize kismet oldu.
Ndiaye, Stoke City'de! İşte G.Saray'ın alacağı rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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