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    30 Ocak 2018, Salı
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    Ndiaye, 'de! İşte G.Saray'ın alacağı rakam

    Ndiaye, Stoke City'de! İşte G.Saray'ın alacağı rakam

    'ın Senegalli orta sahası Badou Ndiaye, Premier Lig ekibi 'de...

    İngiliz , 'lı Badou Ndiaye'nin 15 milyon pound karşılığında (80 milyon TL) 'ye transferi için her konuda anlaşmaya varıldığını yazdı.

    Haberde, Stoke City'nin Ndiaye için Galatasaray'a yapacağı ödemenin yapılandırılması konusunda son detayların görüşüldüğü ve sadece bir iki ufak yasal pürüzün kaldığı da belirtilirken Stoke City yöneticilerinin transferi en geç yarın sabah resmileştirmeyi umdukları ifade edildi.

    Senegalli milli oyuncu yarın İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve Premier Lig ekibiyle sözleşme detaylarını görüşecek.

    Ancak, Ndiaye'nin İngiltere'ye giriş yapabilmesi için önce vize işlemlerini tamamlaması gerekecek zira, Senegalli oyuncunun vize onayı sonrası Stoke City, çalışma izni için başvuruda bulunacak.


    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:55
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