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    30 Ocak 2018, Salı
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    'dan sol beke bir takviye daha! Carole...

    <a href="/index/sevilla?id=c3a99e59-05d9-40ef-9e86-1b807c2ccbba" class="" rel="tag">Sevilla</a>'dan sol beke bir takviye daha! Carole...

    , sol bek 'u sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı.

    takımlarında , Porto'da forma giyen sol bek 'u sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna dahil etti.

    Sezon başında 'dan Lionel Carole'u kiralayan Sevilla, devre arasında daha önce de bu mevkiye 11 milyon Euro'ya Guilherme Arana'yı transfer etmişti.

    Miguel Layun, bir dönem adı Fenerbahçe ile anılıyordu.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:20
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