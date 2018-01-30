Sevilla, sol bek Miguel Layun'u sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı.

İspanya La Liga takımlarında Sevilla, Porto'da forma giyen sol bek Miguel Layun'u sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna dahil etti.

Sezon başında Galatasaray'dan Lionel Carole'u kiralayan Sevilla, devre arasında daha önce de bu mevkiye 11 milyon Euro'ya Guilherme Arana'yı transfer etmişti.

Miguel Layun, bir dönem adı Fenerbahçe ile anılıyordu.



