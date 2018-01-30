Sevilla'dan sol beke bir takviye daha! Carole...
Sevilla, sol bek Miguel Layun'u sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı.
İspanya La Liga takımlarında Sevilla, Porto'da forma giyen sol bek Miguel Layun'u sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna dahil etti.
Sezon başında Galatasaray'dan Lionel Carole'u kiralayan Sevilla, devre arasında daha önce de bu mevkiye 11 milyon Euro'ya Guilherme Arana'yı transfer etmişti.
Miguel Layun, bir dönem adı Fenerbahçe ile anılıyordu.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 08:20
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
Sevilla'dan sol beke bir takviye daha! Carole... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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