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    30 Ocak 2018, Salı
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    Orta alana sürpriz aday!

    Orta alana sürpriz aday!

    Galatasaray scout ekibinin önerdiği Ramiro Benetti'yi kalan kısıtlı sürede bitirmek için kolları sıvadı.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 07:36
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