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    30 Ocak 2018, Salı
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    'dan transfer sözleri: "Teklif aldım..."

    Mariano'dan transfer sözleri: "Teklif aldım..."

    : Kesinlikle şampiyon olacağız. En ufak bir şüphem bulunmuyor

    'ın Brezilyalı sağ beki , ülke basınına sarı-kırmızılı günlerini değerlendirdi. Mariano, "Türkiye'nin en büyük takımına geldim. Üzerimdeki sorumluluğun farkındayım. Büyük takımlardaki oyuncular baskı ile başa çıkabilmeli. Buralarda hedefler büyüktür ve baskı ağır olur. Buna kendinizi hazırlamak zorundasınız. Benim için sorun yok. Elimden geleni yapıyorum. Taraftarlar beni çok seviyor. Kesinlikle şampiyon olacağız. En ufak bir şüphe hissetmiyorum. Taraftarımıza şampiyonluğu hediye etmek en büyük isteğim" diye konuştu.

    "TRANSFER TEKLİFLERİ ALDIM"
    Yıldız futbolcu, kendisine de transfer teklifleri geldiğini belirterek, "Brezilya ve Avrupa'dan bazı teklifler geldi ancak bunu menajerime bıraktım. Ama Galatasaray'la sözleşmem devam ettiği sürece bütün odağım ve enerjim burada olacak" ifadesini kullandı.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 07:17
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