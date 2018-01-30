Belhanda için sıraya girdiler

Werder Bremen’den sonra eski kulübü Nice de Faslı yıldızın peşine düştü

Galatasaray'da son iki maçta ilk 11'e giremeyen Younes Belhanda'nın talipleri çoğalıyor. Sarı-kırmızılı ekibin, sezon başında Dinamo Kiev'den 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Faslı yıldızı, Werder Bremen'den sonra Nice de gündemine aldı. Fransız basını, Nice'in geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Faslı oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istediğini duyurdu. Fransızların, 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.