CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    için sıraya girdiler

    Belhanda için sıraya girdiler

    ’den sonra eski kulübü Nice de Faslı yıldızın peşine düştü

    Galatasaray'da son iki maçta ilk 11'e giremeyen Younes Belhanda'nın talipleri çoğalıyor. Sarı-kırmızılı ekibin, sezon başında Dinamo Kiev'den 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Faslı yıldızı, Werder Bremen'den sonra Nice de gündemine aldı. Fransız basını, Nice'in geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Faslı oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istediğini duyurdu. Fransızların, 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Belhanda için sıraya girdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN