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    30 Ocak 2018, Salı
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    maaşını bıraktı

    Ndiaye maaşını bıraktı

    ’de forma giymeyi çok isteyen yıldız futbolcu, büyük fedakarlıkta bulundu

    Galatasaray ve Stoke City arasındaki Badou Ndiaye pazarlığında artık sıcak saatler yaşanıyor. Galatasaray, sözleşmesindeki 18 milyon euro'luk serbest kalma bedelini talep ederken Ndiaye'den sürpriz bir adım geldi ve transferin gerçekleşmesi adına Galatasaray Kulübünden alacağı 1 milyon euro'luk alacağından vazgeçti. için 16 milyon euro öneren Stoke City'nin de teklifine 1 milyon euroluk bonus ekleyip transferi bitirmesi bekleniyor.

    İNTER DE DEVREDE
    Ndiaye'nin imzasının niye geciktiği ortaya çıktı. Stoke City'nin teklifi dışında İngiltere'den başka talipleri de olan Ndiaye'ye son olarak İnter'in talip olduğu iddia edildi. Daily Telegraph muhabiri Percy, yaptığı paylaşımda City önde görünse de 'in de işi bitirebilecğini kaydetti.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
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