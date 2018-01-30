Ndiaye maaşını bıraktı
Stoke City’de forma giymeyi çok isteyen yıldız futbolcu, büyük fedakarlıkta bulundu
İNTER DE DEVREDE
Ndiaye'nin imzasının niye geciktiği ortaya çıktı. Stoke City'nin teklifi dışında İngiltere'den başka talipleri de olan Ndiaye'ye son olarak İnter'in talip olduğu iddia edildi. Daily Telegraph muhabiri Percy, yaptığı paylaşımda City önde görünse de İnter'in de işi bitirebilecğini kaydetti.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 01:28
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
Ndiaye maaşını bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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