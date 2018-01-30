Eto'o sürprizi
Antalyaspor'la bağını kopartan Samuel Eto’o, Konyaspor’a imza atmaya hazırlanırken transfer gerçekleşmedi. Bunun nedeninin sürpriz bir şekilde G.Saray’ın devreye girmesi olduğu iddia edildi. Aslan, son dakika hamlesi ile yıldız forveti renklerine katabilir.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:27
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
Eto'o sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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