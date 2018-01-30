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    30 Ocak 2018, Salı
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    Eto'o sürprizi

    Eto'o sürprizi

    Antalyaspor'la bağını kopartan Samuel Eto’o, ’a imza atmaya hazırlanırken transfer gerçekleşmedi. Bunun nedeninin sürpriz bir şekilde G.Saray’ın devreye girmesi olduğu iddia edildi. Aslan, son dakika hamlesi ile yıldız forveti renklerine katabilir.

    Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, Samuel Eto'o ile yaşanan pürüz nedeniyle görüşmelerin sonlandırıldığını açıkladı. Transferin iptal olmasının sebebinin Galatasaray'ın da Eto'o ile ilgilenmesi olduğu iddia edildi.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:27
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