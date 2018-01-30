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    30 Ocak 2018, Salı
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    Gözler Dursun Özbek'te

    Gözler Dursun Özbek'te

    ’nin G.Saray’a maliyeti tartışmalı hale geldi

    Badou Ndiaye için KAP'a yapılan açıklamada 7.5 milyon euro bonservis ödeneceği bildirilmiş, ayrıca 25 müsabaka oynaması halinde 750 bin, 50 maçı aşması halinde ise 1.5 milyon euro bonus alacağı belirtilmişti. Ayrılması halinde bu paranın kasada kalacağı düşünülüyordu. Ancak dün ortaya atılan bir iddia bu beklentileri soru işaretine çevirdi. Bu 1.5 milyon euro'luk bonusun menajer payı olduğu, 3 milyon euro'nun da oyuncunun 2 milyon 750 bin euro'luk yıllık alacağına yedirildiği ileri sürüldü. Maliyet 12 milyon euro'ya fırlarken gözler eski başkan Özbek'e çevrildi.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:40
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