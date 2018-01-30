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    30 Ocak 2018, Salı
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    Terim sıkı takipte

    Terim sıkı takipte
    Perşembe günü Konya ile karşılayacak olan Galatasaraylı oyuncular dünkü antrenmanın ilk bölümünde salonda genel kuvvet çalışması yaptı. Oyuncular keyifli bir kuvvet idmanı gerçekleştirirken teknik direktör Terim ve yardımcıları da çalışmayı yakından takip etti. , Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:43
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