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    30 Ocak 2018, Salı
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    : Bizi ilgilendirmez

    Osmanlıspor: Bizi ilgilendirmez
    Başkanı Sadık Dik, Ndiaye transferinin 'a 12 milyon euro'ya mal olduğu iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Konunun kendileriyle ilgisi olmadığını belirten Dik, "Biz futbolcuyu satmışız. Kalanı Galatasaray'ın içişlerine girer. Ama ben Galatasaray Başkanı olsam, bu konuyu önce 'le görüşürdüm " ifadelerini kullandı
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:41
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