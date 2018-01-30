Özbek de Galatasaray da kaybetti
Hamdi Yasaman, FOTOMAÇ'a çarpıcı açıklamalar yaptı.
KULÜBÜ KAOSA SOKTU
"Geçen yıl 4.'lük zor geldi. Riva ve Florya'dan gelen paralara rağmen borçlar ve krediler arttı. Bunu anlamak mümkün değil. Dursun Özbek yönetimi, seçimden bir gün önce bile şeffaf olamadı. 20 Ocak'ta 3 aylık dönemi açıklaması lazımdı. SPK'dan özel izin ile hesapların açıklanması için 10 gün uzatma istemişler. Bu hareketi Dursun Özbek yönetiminin mart ayındaki ibra oylamasını etkileyecektir. Özbek yaptıkları ile Galatasaray'ı kaosa soktu. Hem kendisi hem de Galatasaray kaybetti."
SEÇİME NE GEREK VARDI
"Bu seçimde yapılanlar ile G.Saray kaybetmiştir. Galatasaray'ı bu duruma getirmeye kimsenin hakkı yoktu. Sokanlar da mutlaka cezalandırılmalı. Dursun Özbek, G.Saray'ı riske soktu. Bu seçim kararı ile Özbek kaybetti ama asıl kaybeden Galatasaray oldu. Durup dururken bir seçim kararı çıkartıp, hepimizin enerjisini düşürdü. Takım iyi giderken seçim işlerine soktu. Kendisi de seçime daldı, Galatasaray'ı unuttu. Futbolculara ödenecek paralar falan derken 'Kulüp battı' yorumları yapılmaya başladı."
SATIŞ OLMAYACAKTI
"Özbek'in seçimi kazandığında, 'Hiçbir şeyi satmayacağım, bu görevin üstesinden geleceğim' dedi. Daha sonra 'Yol bitti, tükendik' ifadelerini kullandı. Aralıkta takım şampiyonluğa gidiyor diye kongre üyeleri ek bütçeye onay verdi. Kongreden sonra Tudor gitti, Terim geldi ve takıma havaya girdi. Bir anda hiçbir sebep yokken seçim kararı aldı. Puan farkı birken buna ne gerek vardı?" Tepki oyları Cengi z'e "SEÇİM kararı almasındaki en önemli etken, mayıstaki şampiyon olamama korkusuydu. Özbek önce kendisini ibra ettirip sonra seçime gitmeliydi. Bunu yapmamak; kanuna ve tüzüğe aykırıdır. Mustafa Cengiz'in seçimi kazanması kendi başarısı değil. Ne çalışması, ne de herhangi bir projesi vardı. Açık konuşmak gerekirse camia da kendisini tanımıyor. Bütün tepki ve reaksiyon oyları ona gitti. Kazanacağına inanmadığımız için oy verdik. Yönetiminde tecrübeli hiçbir isim yok. Bu 4 ay Galatasaray için büyük kayıp. Bu seçimde herkes kaybetti sadece Galatasaray değil."
KOLTUĞA OTURAN DEĞİŞİYOR
Galatasaray'da başkanlık koltuğunun farklı olduğunun altını çizen Yasaman, "O koltuğa oturan değişiyor. Demek ki başkan olunca şaşırıyor insan. Bizim dönemde de para yoktu, şampiyon olduk. Bunların hepsi güç zehirlenmesinden kaynaklanıyor. Özbek, G.Saray'ı riske soktu. 'Güç bende, her şeyi yaparım' diyemezssiniz" dedi. Özbek'in alacağı olduğu yönünde şaibe çıktığını da kaydeden Yasaman, sözlerine şöyle devam etti:
KULÜBÜN GÜCÜYLE
"Bu bir algı yaratma. 2017 eylül sonu hesaplarında 6.1 milyon euro alacaklı gözüküyor. Özbek, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra G.Saray'ın gücünü kullandı. Terim'i alırken yönetim kurulunun haberi yoktu. Eğer Sportif A.Ş.'deki hisselere rehin koydurduysa marttaki mali kurulda ibra olması çok zor. İnşallah böyle bir şey yapmamıştır. Yaptıysa ibra şansı sıfır."
TEKRAR ADAY OLMAMALI
"Duygun Yarsuvat ile birlikte göreve geldiğimizde para yoktu. Her ay bir problem vardı ama çözüyorduk. G.Saray'da iyi bir yönetim olursa para sorunu olmaz. Özbek, mayısta da aday olacaksa yanlış yapar. Durup dururken başkanlığı ve kulüpler birliğini kaybetti, kendi bacağına kurşun sıktı."
Kayyum kolay iş deği
KAYYUM KOLAY İŞ DEĞİL
"Galatasaray'ın borçlarından dolayı kayyum atanacağı iddiaları var. Bu çok yanlış bilgi. 5 yıllık sermaye piyasası kanunu zarar etse de, bu imtiyazlar kalkabilir. Ekonomik krizi aşacak projeleri ortaya koyarsınız, bir defa erteleme var. Kayyum olayı öyle kolay bir iş değil"
KULÜBÜ AİLE ŞİRKETİ YAPTILAR
"Özbek camiadaki üst düzey yöneticilerin hiçbirinden yararlanmadı. Aile şirketlerinde baba karar verir. Baba ölünce de şirket iyi yönetilmezse batar. Galatasaray'da da böyle oldu. Burasını baba şirketi gibi yaptılar. Burası Özbek'in ailesinin şirketi gibi olmuştu. Kurumsal olamadı."
AZİZ YILDIRIM GİBİ OLMAYA ÇALIŞTI
"Özbek, bana mahkumsunuz algısı yarattı. 'Giderse Galatasaray batar' mesajlarını alttan alttan verdi. Bir anlamda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım gibi oldu. Onun da kulübünden çok alacağı var. Özbek aynı sistemi Galatasaray'da uygulamaya çalışıyordu."
Savaş Çorlu
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:26
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
Özbek de Galatasaray da kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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