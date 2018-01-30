Son dakika adayları
Sarı-kırmızılı ekip, Senegalli yıldızdan gelecek parayı da hesaba katarak görüşmelerini sürdürüyor. Terim, Bernat ve Asamoah’tan birisinin kadroya katılmasını bekliyor
ELMAS GÖRÜŞECEK
Şimdi gözler Badou Ndiaye'nin transferinde... Senegalli futbolcu iyi bir fiyata satılırsa öncelikli olarak oyuncuların gecikmiş alacaklarının bir kısmı kapatılacak. Kalan para ile de transfer gerçekleştirilecek. Ara transfer yarın akşam sona eriyor ve Galatasaraylı yöneticiler son dakikaya kadar iki oyuncu için kulüpleri ile görüşecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Asamoah ikna edilmeye çalışılacak. Olmazsa Burak Elmas, Bernat'ı sezon sonuna kadar kiralamak adına Bayern ile görüşecek.
Kimi almalı? (Mini yorum: Ulaş Uzunöner)
Juan Bernat ofansif özelliklere sahip, hücumda takımına katkı veren, çabuk bir oyuncu. Hem bek, hem de sol açık forma giyebiliyor. Ayrıca yaşının genç olması, Asamoah ile kıyaslandığında avantaj. Daha iyi bir yatırım olabilir. Asamoah'ın artısı ise çok yönlü bir oyuncu olması. Ganalı oyuncu; sol bekte de sol açıkta da ön libero olarak da oynayabiliyor. Ayrıca süratli stili de önemli bir özelliği. Galatasaray'ın alması halinde söz konusu olan iki isimden de katkı alacağını düşünüyorum.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:30
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
Son dakika adayları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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