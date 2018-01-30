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    30 Ocak 2018, Salı
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    Son dakika adayları

    Son dakika adayları

    Sarı-kırmızılı ekip, Senegalli yıldızdan gelecek parayı da hesaba katarak görüşmelerini sürdürüyor. Terim, Bernat ve ’tan birisinin kadroya katılmasını bekliyor

    Sezona flaş transferlerle giren Galatasaray ara transferi de en azından sol bek takviyesi ile kapatmanın planlarını yapıy or. Latovlevici bir türlü beklentileri karşılayamazken teknik direktör Fatih Terim, Bayern Münih'te forma giyen ve fazla forma şansı bulamayan Juan Bernat ya da Asamoah'ın alınmasını talep etti. Sportif A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas ile görüşen tecrübeli çalıştırıcı, bu iki sol bekin Galatasaray'ın istediği ve ihtiyaç duyduğu nitelikte olduğunu söyledi.


    ELMAS GÖRÜŞECEK
    Şimdi gözler Badou Ndiaye'nin transferinde... Senegalli futbolcu iyi bir fiyata satılırsa öncelikli olarak oyuncuların gecikmiş alacaklarının bir kısmı kapatılacak. Kalan para ile de gerçekleştirilecek. Ara transfer yarın akşam sona eriyor ve Galatasaraylı yöneticiler son dakikaya kadar iki oyuncu için kulüpleri ile görüşecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Asamoah ikna edilmeye çalışılacak. Olmazsa Burak Elmas, Bernat'ı sezon sonuna kadar kiralamak adına Bayern ile görüşecek.




    Kimi almalı? (Mini yorum: Ulaş Uzunöner)
    Juan Bernat ofansif özelliklere sahip, hücumda takımına katkı veren, çabuk bir oyuncu. Hem bek, hem de sol açık forma giyebiliyor. Ayrıca yaşının genç olması, ile kıyaslandığında avantaj. Daha iyi bir yatırım olabilir. Asamoah'ın artısı ise çok yönlü bir oyuncu olması. Ganalı oyuncu; sol bekte de sol açıkta da ön libero olarak da oynayabiliyor. Ayrıca süratli stili de önemli bir özelliği. 'ın alması halinde söz konusu olan iki isimden de katkı alacağını düşünüyorum.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:30
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