Son dakika adayları

flaş transferlerle girenara transferi de en azından sol bek takviyesi ile kapatmanın planlarını yapıy or.bir türlü beklentileri karşılayamazken teknik direktörforma giyen ve fazla forma şansı bulamayanya daalınmasını talep etti. Sportif A.Ş Yönetim Kurulu üyesiveile görüşen tecrübeli çalıştırıcı, bu iki sol bekinistediği ve ihtiyaç duyduğu nitelikte olduğunu söyledi.

gözlertransferinde... Senegalli futbolcuiyi bir fiyata satılırsa öncelikli olarakoyuncuların gecikmiş alacaklarınınbir kısmı kapatılacak. Kalanpara ile de transfer gerçekleştirilecek.Ara transfer yarın akşam sonaeriyor veson dakikaya kadar iki oyuncu içinkulüpleri ile görüşecek. Sezon sonundasözleşmesi bitecek olanikna edilmeye çalışılacak.Olmazsasezon sonuna kadar kiralamakadına Bayern ile görüşecek.Juan Bernat ofansif özelliklere sahip, hücumda takımına katkı veren, çabuk bir oyuncu. Hem bek, hem de sol açık forma giyebiliyor. Ayrıca yaşının genç olması, Asamoah ile kıyaslandığında avantaj. Daha iyi bir yatırım olabilir. Asamoah'ın artısı ise çok yönlü bir oyuncu olması. Ganalı oyuncu; sol bekte de sol açıkta da ön libero olarak da oynayabiliyor. Ayrıca süratli stili de önemli bir özelliği. Galatasaray 'ın alması halinde söz konusu olan iki isimden de katkı alacağını düşünüyorum.