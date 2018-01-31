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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Tüm enerjim burada

    Tüm enerjim burada
    SARI-kırmızılıların Brezilyalı yıldızı , tüm enerjisini G.Saray için kullandığını ifade etti. Başarılı futbolcu, "Brezilya ve Avrupa'dan bazı teklifler geldi ancak bunu menajerime bıraktım. G.Saray'la sözleşmem devam ettiği sürece bütün odağım ve enerjim burada olacak" diye konuştu.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:57
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