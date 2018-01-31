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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    açıkladı! İşte Nagatomo'nun maliyeti

    Galatasaray açıkladı! İşte Nagatomo'nun maliyeti

    , Inter'den Nagatomo'yu transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

    , Inter'den 'nun transferini Kamu Aydınlatma Platformu'nda bildirdi. Inter'den sezon sonuna kadar kiralanan Nagatomo'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu.

    Galatasaray'dan KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

    Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo ve kulübü F.C. Internazionale Milano S.p.A (Inter) ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

    Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

    Buna ek olarak Inter kulübüne;

    - 2017-2018 sezonunda TFF Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamız durumunda net 200.000 Euro,

    - 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanmamız durumunda net 100.000 Euro bonus ödenecektir.

    Futbolcuya ise 2017-2018 futbol sezonu için net 850.000 Euro sabit transfer ücreti ve 2017-2018 sezonu sonunda Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamız halinde net 150.000 Euro bonus ödenecektir.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:36
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