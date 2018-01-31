Galatasaray açıkladı! İşte Nagatomo'nun maliyeti
Galatasaray, Inter'den Nagatomo'yu transfer ettiğini KAP'a bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:
Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo ve kulübü F.C. Internazionale Milano S.p.A (Inter) ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.
Buna ek olarak Inter kulübüne;
- 2017-2018 sezonunda TFF Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamız durumunda net 200.000 Euro,
- 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanmamız durumunda net 100.000 Euro bonus ödenecektir.
Futbolcuya ise 2017-2018 futbol sezonu için net 850.000 Euro sabit transfer ücreti ve 2017-2018 sezonu sonunda Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamız halinde net 150.000 Euro bonus ödenecektir.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:36
-
G.Saray'ın yeni transferini İtalyan gazeteci yorumladı!
Toplam 1
Yorum
galah oldu iki Latovici....iyi oysa inter verirmi
-
İmza töreninde Nuri Alço sürprizi!
Toplam 2
Yorum
nuri abi ya abi bu Ümit Özat çok abuk subuk konuşuyor bunun gazozuna bir ilaç koy da sussun fnere şirin gözükeceğim diye sürekli saçmalıyor.
-
Başakşehir'den bir transfer çalımı daha!
Toplam 11
Yorum
kıskananlar çatlasın 4 büyük hegomanyasına SON,,,,, şampiyon BAŞAKŞEHİR
Galatasaray açıkladı! İşte Nagatomo'nun maliyeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.