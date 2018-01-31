Galatasaray transferi KAP'a bildirdi!

İngiltere Premier Lig ekibine transfer olan Badou Ndiaye, sezon başında 15 milyon euro'ya Leipzig'e satılan Bruma'yı geride bırakarak, Galatasaray 'ın tarihinde yaptığı en pahalı futbolcu satışı oldu.

Profesyonel futbolcularımızdan Papa Alioune Ndiaye'nin transferi konusunda Stoke City FC kulübü ile 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır.

Buna ek olarak futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda Stoke City FC satış karının 15%'ini şirketimize ödeyecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.