Galatasaray transferi KAP'a bildirdi!
Galatasaray, Ndiaye'nin 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Stoke City'e transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılılar sonraki satıştan %15 pay alacak!
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Profesyonel futbolcularımızdan Papa Alioune Ndiaye'nin transferi konusunda Stoke City FC kulübü ile 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır.
Buna ek olarak futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda Stoke City FC satış karının 15%'ini şirketimize ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:53
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galah oldu iki Latovici....iyi oysa inter verirmi
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nuri abi ya abi bu Ümit Özat çok abuk subuk konuşuyor bunun gazozuna bir ilaç koy da sussun fnere şirin gözükeceğim diye sürekli saçmalıyor.
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