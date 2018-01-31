CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    transferi 'a bildirdi!

    Galatasaray transferi KAP'a bildirdi!

    , Ndiaye'nin 16 milyon Euro bonservis bedeliyle 'e olduğunu 'a bildirdi. Sarı kırmızılılar sonraki satıştan %15 pay alacak!

    İngiltere Premier Lig ekibine olan Badou Ndiaye, sezon başında 15 milyon euro'ya Leipzig'e satılan Bruma'yı geride bırakarak, 'ın tarihinde yaptığı en pahalı futbolcu satışı oldu.

    Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    Profesyonel futbolcularımızdan Papa Alioune Ndiaye'nin transferi konusunda FC kulübü ile 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır.

    Buna ek olarak futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda Stoke City FC satış karının 15%'ini şirketimize ödeyecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray transferi KAP'a bildirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN