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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    ’ın yerine Üner

    Celal Açar’ın yerine Üner
    Galatasaray'da yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden 'ın yerine getirildi. Resmi siteden yapılan açıklamada, önceki gün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Celal Açar'ın istifa dilekçesinin kabul edildiği ve yedek üye Dinç Üner'in asıl üyeliğe atandığı bildirildi. Celal Açar, başkan 'in yaptığı görev dağılımından duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle 27 Ocak'ta istifa etmişti.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:26
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