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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Nagamoto, G.Saray'ın ikinci Japon futbolcusu oldu

    Nagamoto, G.Saray'ın ikinci Japon futbolcusu oldu

    'ın yeni sol beki Yuko Nagamoto, İtalyan ekibi Inter'de 2011 yılından beri 210 karşılaşmada görev aldı. Nagatomo, ayrıca sarı-kırmızılıların sonra ikinci Japon futbolcusu oldu.

    , uzun süredir aradığı sol beki transferin son günü buldu. Sezon başından beri Juventus'un Ganalı futbolcusu Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, kulübünün futbolcuyu bırakmamasından sonra başka oyuncu arayışına girmişti. , aradığını yine 'dan seçti. Sarı-kırmızılılar, Inter'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo'yu renklerine bağladı.

    Nagatomo'nun kariyeri
    Nagatomo, futbol hayatına 2002 yılında ülkesinin Higashi Fukuoka Lisesi'nin futbol takımında başladı. 31 yaşındaki futbolcu daha sonra Meji Üniversitesi'ne geçti. Japon futbolcu, profesyonel futbolculuk hayatına ise 2008 yılında FC Tokyo takımında başladı. Başarılı futbolcu, ilk yurt dışı deneyimini 'da yaşadı. Nagatomo, 2010 yaz transfer döneminde Serie A ekiplerinden Cesena'ya transfer oldu. Japon futbolcu, 2011 yılının ocak ayında Inter'e kiralandı. Inter, yıldız futbolcu bonservisini sezon sonunda da 8 milyon 500 bin Euro'ya aldı.

    8 sezondur Inter'de
    İtalya ekibinde 2011 yılından beri 173'ü 11 olmak üzere 210 karşılaşmaya çıkan Nagatomo, toplam 16 bin 003 dakika süre aldı. Japon futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 11 kez fileleri havalandırırken, 18 de asist yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, Inter kariyerinde 20 sarı, 4 de kırmızı kart gördü.

    İkinci Japon futbolcu
    Nagatomo, Galatasaray'ın aynı zamanda ikinci japon futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılılar daha önce de 2006-2007 sezonunda 'yu transfer etmişti. Inamoto, Galatasaray'da 1 sezon forma giydi. Inamoto, geldiği dönemde taraftarlar tarafından da çok sevilmişti.

    Japonya Milli Takımı'nın vazgeçilmezi
    Japonya Milli Futbol Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden olan Nagatomo, 69 müsabakada forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Japan futbolcu, söz konusu müsabakalarda 5 sarı kart gördü.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:55
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