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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    deplasmanda mağlup

    Galatasaray Odeabank deplasmanda mağlup

    , deplasmanda 'ya 77-63 yenildi.

    Avrupa Kupası Son 16 Turu E Grubu 5'inci hafta maçında , sahasında 'ı 77-63 mağlup etti.

    Bu sonucun ardından Darüşşafaka grubu lider olarak tamamlamayı garantiledi. Galatasaray ise 5'inci maçında 4'üncü mağlubiyetini aldı.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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