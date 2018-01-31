Galatasaray Odeabank deplasmanda mağlup

Avrupa Kupası Son 16 Turu E Grubu 5'inci hafta maçında Darüşşafaka Basketbol, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 77-63 mağlup etti.



Bu sonucun ardından Darüşşafaka grubu lider olarak tamamlamayı garantiledi. Galatasaray ise 5'inci maçında 4'üncü mağlubiyetini aldı.