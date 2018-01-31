Inter'den, Nagatomo açıklaması
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Japon sol beki Yuto Nagatomo'nun, sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Galatasaray ile el sıkışıldı.
Inter'in 2011'in ocak ayında kiraladığı, 2011 yazında ise 4,5 milyon avroya bonservisini aldığı futbolcu, 210 karşılaşmada 11 gol ve 18 asist üretti. Nagatomo, Japonya Milli Takımı formasını da 101 kez giydi.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:42
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G.Saray'ın yeni transferini İtalyan gazeteci yorumladı!
Toplam 1
Yorum
galah oldu iki Latovici....iyi oysa inter verirmi
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İmza töreninde Nuri Alço sürprizi!
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Yorum
nuri abi ya abi bu Ümit Özat çok abuk subuk konuşuyor bunun gazozuna bir ilaç koy da sussun fnere şirin gözükeceğim diye sürekli saçmalıyor.
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Başakşehir'den bir transfer çalımı daha!
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kıskananlar çatlasın 4 büyük hegomanyasına SON,,,,, şampiyon BAŞAKŞEHİR
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