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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Inter'den, Nagatomo açıklaması

    Inter'den, Nagatomo açıklaması

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Japon sol beki Yuto Nagatomo'nun, sezon sonuna kadar 'a kiralandığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda ile el sıkışıldı.

    Inter'in 2011'in ocak ayında kiraladığı, 2011 yazında ise 4,5 milyon avroya bonservisini aldığı futbolcu, 210 karşılaşmada 11 gol ve 18 asist üretti. Nagatomo, Japonya Milli Takımı formasını da 101 kez giydi.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:42
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