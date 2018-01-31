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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    'dan bir ayrılık daha: Portekiz'e gitti!

    Galatasaray'dan bir ayrılık daha: Portekiz'e gitti!

    Galatasaraylı , Portekiz Ligi ekibi Vitoria Setubal'e transfer oldu.

    'ın genç futbolcusu , Portekiz takımlarından Vitoria Setubal ile anlaştı.

    Emrah Başsan'ın Galatasaray ile 2019 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyordu. Başsan, Galatasaray'da bu sezon 3 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

    Başsan daha önce Fortuna Sittard ve Çaykur Rizespor'da da oynamıştı. Futbolcu, Antalyaspor'daki performansıyla dikkat çekmişti.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:37
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