Galatasaray'dan bir ayrılık daha: Portekiz'e gitti!
Galatasaraylı Emrah Başsan, Portekiz Ligi ekibi Vitoria Setubal'e transfer oldu.
Emrah Başsan'ın Galatasaray ile 2019 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyordu. Başsan, Galatasaray'da bu sezon 3 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
Başsan daha önce Fortuna Sittard ve Çaykur Rizespor'da da oynamıştı. Futbolcu, Antalyaspor'daki performansıyla dikkat çekmişti.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:37
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G.Saray'ın yeni transferini İtalyan gazeteci yorumladı!
Toplam 1
Yorum
galah oldu iki Latovici....iyi oysa inter verirmi
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Yorum
nuri abi ya abi bu Ümit Özat çok abuk subuk konuşuyor bunun gazozuna bir ilaç koy da sussun fnere şirin gözükeceğim diye sürekli saçmalıyor.
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Toplam 11
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kıskananlar çatlasın 4 büyük hegomanyasına SON,,,,, şampiyon BAŞAKŞEHİR
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