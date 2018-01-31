Galatasaray'dan bir ayrılık daha: Portekiz'e gitti!

Galatasaray 'ın genç futbolcusu Emrah Başsan , Portekiz takımlarından Vitoria Setubal ile anlaştı.

Emrah Başsan'ın Galatasaray ile 2019 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyordu. Başsan, Galatasaray'da bu sezon 3 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Başsan daha önce Fortuna Sittard ve Çaykur Rizespor'da da oynamıştı. Futbolcu, Antalyaspor'daki performansıyla dikkat çekmişti.



