CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Ndiaye'nin transferi iptal olabilir!

    Ndiaye'nin transferi iptal olabilir!

    Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan transfer ettiği ve şu sıralarda Stoke City'e transferi gündemde olan Badou Ndiaye için İngiltere'den flaş bir açıklama geldi.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ndiaye'nin transferi iptal olabilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN