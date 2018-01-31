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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    İtalyan gazeteciden şok G.Saray iddiası!

    İtalyan gazeteciden şok G.Saray iddiası!

    Inter'den Yuto Nagatomo'yu kiralayan Galatasaray'ın ikinci bombayı Watford'dan Stefano Okaka'yı transfer ederek patlatmak istediği ancak zaman yetmemesi nedeniyle transfer yattığı iddia edildi.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:51
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