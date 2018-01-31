La Gazzetta dello Sport yazdı: Okaka Galatasaray'da!

Sarı kırmızılı ekibin Premier Lig takımlarından Watford'da forma giyen 28 yaşındaki santrfor Stefano Okaka'yı kiralık olarak kadrosuna kattığı iddia edildi!

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, ara transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'dan flaş bir transfer hamlesi geldiğini yazdı.

Haberde yer alan bilgilere göre, bu sabah Inter'den Yuto Nagatomo'yu kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, forvet bölgesi için Watford forması giyen Stefano Okaka'yı bitirme aşamasına geldi.

Premier Lig'de fazla forma şansı bulamayan İtalyan futbolcunun Galatasaray'a kiralandığını satırlarına taşıyan GDS, 28 yaşındaki futbolcunun akşam saatlerinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceğini öne sürdü.



