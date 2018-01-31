La Gazzetta dello Sport yazdı: Okaka Galatasaray'da!
Inter'den Yuto Nagatomo'yu kiralayan Galatasaray ikinci bombayı da patlatmak üzere...
Sarı kırmızılı ekibin Premier Lig takımlarından Watford'da forma giyen 28 yaşındaki santrfor Stefano Okaka'yı kiralık olarak kadrosuna kattığı iddia edildi!
İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, ara transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'dan flaş bir transfer hamlesi geldiğini yazdı.
Haberde yer alan bilgilere göre, bu sabah Inter'den Yuto Nagatomo'yu kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, forvet bölgesi için Watford forması giyen Stefano Okaka'yı bitirme aşamasına geldi.
Premier Lig'de fazla forma şansı bulamayan İtalyan futbolcunun Galatasaray'a kiralandığını satırlarına taşıyan GDS, 28 yaşındaki futbolcunun akşam saatlerinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceğini öne sürdü.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:25
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 5
Yorum
ged 61 bu sanırım çalımbay farkı değil burak yılmaz ın attığı mucize goller farkı..o goller olmasa halimizi düşünmek bile istemiyorum allah korusun
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Hıncal Uluç: Ndiaye kimdir
Toplam 10
Yorum
gs hincal abi ne zamandan beri yayinci kurulus sampiyon tayin ediyor,gs sampiyon olursa yayinci kurulusmu yapmis olacak ayip,kim olursa alkis,.
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Hıncal Uluç: Ndiaye kimdir
Toplam 10
Yorum
gs n,diaye kimmis,muslera kalecimi,fernando olmasa ne yazar,gomis gibi forvetmi olur..rodrigezde kimmis,sezon sonu yine husran,baskan gitsin,ho
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