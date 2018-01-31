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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    'dan 'a bir açıklama daha!

    Galatasaray'dan KAP'a bir açıklama daha!

    , Yuto Nagatomo açıklamasının ardından 'a bir açıklama daha yaptı. Sarı-kırmızılı ekip yaptığı açıklamada Ndiaye'nin transferi konusnuda ile görüşmelere başlandığını bildirdi.

    'dan 'a yapılan açıklama şöyle:


    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:39
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