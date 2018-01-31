Galatasaray'dan KAP'a bir açıklama daha!
Galatasaray, Yuto Nagatomo açıklamasının ardından KAP'a bir açıklama daha yaptı. Sarı-kırmızılı ekip yaptığı açıklamada Ndiaye'nin transferi konusnuda Stoke City ile görüşmelere başlandığını bildirdi.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:39
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Hıncal Uluç: Ndiaye kimdir
Toplam 10
Yorum
gs hincal abi ne zamandan beri yayinci kurulus sampiyon tayin ediyor,gs sampiyon olursa yayinci kurulusmu yapmis olacak ayip,kim olursa alkis,.
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Hıncal Uluç: Ndiaye kimdir
Toplam 10
Yorum
gs n,diaye kimmis,muslera kalecimi,fernando olmasa ne yazar,gomis gibi forvetmi olur..rodrigezde kimmis,sezon sonu yine husran,baskan gitsin,ho
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Hıncal Uluç: Ndiaye kimdir
Toplam 10
Yorum
gs kardes sizi okuyanda gs da 3 diaye var,4 muslera var 5 fernando var sanacak bekle ve gör biz selcukla avanesine kaldiysak vay halimize,
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